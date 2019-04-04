Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.04

— Пожарной охране КБР исполнилось 185 лет(Инструктор отдела противопожарной профилактики ГПС КБР :Р.Ульбашева).— Приэльбрусье в числе самых популярных горнолыжных курорты России для отдыха на майских праздниках.— УФССП по КБР совместно с ГИБДД по КБР проводят рейды по неплательщикам (Начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП РФ по КБР-З.Пшеноков.)— Продлен прием заявок на участие в программе по установке детских игровых (спортивных) площадок во дворах многоквартирных.