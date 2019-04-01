Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.01

— В эти минуты проходит Встреча с участниками молодежного форума «Знакомство с российским Кавказом»— В КБГУ стартовал очередной очный этап проекта «Знакомство с российским Кавказом». (Директор социально-гуманитарного института КБГУ :М.Тамазов.)— С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента.— Сегодня проходит прием граждан осуществляемый передвижной мобильной клиентской службой ПФП . (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков)— В Нальчика пройдет ежегодный Северокавказский театральный фестиваль юмора имени народных артистов Российской Федерации Али Тухужева и Куны Дышековой.