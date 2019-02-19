Радио КБР 15.00 rus — 2019.02.19

— Политической партия «Единая Россия» запускает кадровый проект «ПолитСтартап».( Первый заместитель руководителя РИК Партии «Единая Россия»: Р. Бицуев.)— В эти минуты в СКГИИ проходит концерт , посвящённый Дню защитника Отечества. (Начальник пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии России по КБР : О.Исаева.)— В Парламенте КБР сегодня говорили «О проблемах формирования и расходования средств целевого бюджетного дорожного фонда КБР и муниципальных дорожных фондов».( и.о заместителя Главы Местной администрации г.о Нальчик по вопросам ЖКХ :А.Ашабоков.)