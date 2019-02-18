Радио КБР 15.00 rus — 2019.02.18

— Кабардино-Балкария представила на форуме «Сочи 2019» инвестиционные проекты в туристско-рекреационной сфере почти на 9 млрд рублей.— В Нальчике студентам продемонстрировали пожарную технику.( Руководитель пресс-службы МЧС России по КБР :К. Беров.)— ПФР предупреждает о распространении в интернете «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России».(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков.)— В 2019 году в Урванском районе отремонтируют автомобильные дороги— КБР в конце рейтинга среди лучших регионов России по качеству жизни.