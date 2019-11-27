Радио КБР 15.00 kab — 2019.11.27
— Примаков и ц1эр зезыхьэ сабийхэм ядэ1эпыкъунымк1э фондым къыбгъэдэк1ыу КъБ-м Нартан, Приближнэ къуажэхэм дэт интернатхэм мылъку къыхуиут1ыпщынущ.
— УФ-м и къэрал думэм и депутат Геккиев Заур Шэрэдж куейм щ1ып1э самоуправленнэм и депутатхэм я1ущ1ащ.
— КъБ-м экономикэ зыужьыныгъэмк1э министерствэмрэ, республикэм хьэрычэтыщ1эхэм защ1эгъэкъуэнымк1э фондымрэ зэщ1ыгъуу хьэрычэт 1уэхум зегъэужьын папщ1э форум ек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, РСФСР-м Горькэм и ц1эр зезыхьэ къэрал саугъэтым и лауреат Зумакуловэ Танзиля илъэс 85-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э усыгъэм и махуэшхуэ жыхуи1э 1уэхугъуэхэр республикэм щек1уэк1ынущ.
— Мы гъэ бжьыхьэр уэф1у зэрек1уэк1ам щхьэк1э 1уащхьэмахуэ лъапэ уэсу къыщесар мащ1эщ.
— Дыкъэзухъуреихь дунейр хъумэным елэжь Урысейпсо зэгухьэныгъэр илъэс 95-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э Урысейпсо зэпеуэ ирагъэк1уэк1