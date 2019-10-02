Радио КБР 15.00 kab — 2019.10.02

— КъБ-м Парламентым пщэдей октябрым и 3-м республикэм и унафэщ1ыр хихынущ.— УФ-м и Президент Путин Владимир 1э зыщ1идза дэфтэрым ипкъ итк1э КъБ-м и МВД-м и нэхъыщхьэу щы1а полицэм и генерал – лейтенант Ромашкин Игорь и къулыкъым трагъэк1ащ— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ усак1уэ К1ыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур 1этауэ республикэм октябрым и 10-м щагъэлъэп1энущ.— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене-Кучина Мария и ехъул1эныгъэхэм папщ1э къэралым и Президент Путин Владимир ди спортсменкэм къехъуэхъуащ.