Радио КБР 15.00 kab — 2019.10.01

— Урысей театр марафоным и дамыгъэр щызы1эпах 1уэхугъуэ Музыкэмк1э къэрал театрым ныщхьэбэ щек1уэк1ынущ.— «Дунейр щ1алэгъуалэм я еплъык1эк1э» жыхуи1э кинофестиваль Налшык щок1уэк1.— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль октябрым щек1уэк1ынущ.— «Кунаки» фестивалым къыщагъэлъэгъуэну кинохэм яхэтщ ди хэкуэгъу АР-м и гъуазджэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ режиссер Емк1уж Андзор триха фильм «Невиновен» адыгэбзэк1э хей жыхуи1эр.— 1уащхьэмахуэлъапэ щы1э капсэ гъуэгухэр щ1ымахуэ лъэрыжэ лъэхъэнэм хуагъэхьэзыр.