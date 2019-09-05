Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.05

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек Бахъсэн куейм и къуажэхэм я 1уэху зы1утыр зригъэщ1ащ.— Къулыкъущ1эхэм Хьэтохъущ1ыкъуей жылагъуэм щаухуэ щэнахбзэмк1э унэр зрагъэлъэгъуащ.— Бабугентрэ – Безенгирэ я зэхуаку дэлъ гъуэгур зыхуей хуагъэзэн щ1адзащ.— Театрхэм автобусыщ1эхэр къа1эрыхьащ.— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль щек1уэк1ынущ.— КъБ-м сентябрым и 18-20 махуэхэм нейрореабилитацэмк1э щ1эныгъэ-практикэ конференц щек1уэк1ынущ.