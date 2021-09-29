Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.29

— КъБ-м нобэ лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ УФ-м и Президентым и полномочнэ л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Чайкэ Юрий.— «Кавказ» федерал гъуэгум и 424-нэ километрым деж нышэдибэ автомашинэу 3 щызэжьэхэуащ.— «Мэзхэр хъумэн» федерал проектым, апхуэдэуи «Экология» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э ди республикэм мэзхэр зыф1эгъэувэжыным мылъку хухахынущ.— 2021-22 гъэ еджэгъуэм школак1уэхэм я Урысейпсо Олимпиадэм и япэ 1ыхьэр курыт еджап1эхэм щызэхэтщ.— «Налшык и скульптурэ фэеплъхэр» гъэлъэгъуэныгъэ октябрым и 2-м къызэ1уахынущ.