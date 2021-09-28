Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.28

— Ковид 19 вирусыр я1эу иужьрей жэщ-махуэм ц1ыху 72 республикэм къыщахутащ.— Школак1уэхэм ирагъэтх къэпщытэныгъэ лэжьыгъэхэр нэхъ мащ1э щ1ын хуейуэ жи1ащ УФ-м и Президент Путин Владимир.— Лъэпкъ проект гъуэгу шынагъуэншэхэр жыхуи1эм ипкъ итк1э дызэрыт илъэсым Шэджэм куейм и къуажэхэм асфальтрхэр щытралъхьэ.— Щ1ыр, мылъкур уи ц1эк1э ебгъэтхыным ехьэ1лауэ упщ1э куэд зэрыщы1эм къыхэк1ыу нобэ росреестрым пресс-конференц щек1уэк1ащ.— Ныщхьэбэ сыхьэтиблым щ1идзэу Ленинград щ1ыналъэм и симфоническэ оркестрым музыкэмк1э театрым концерт щитынущ.