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Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.24
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Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.24
Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.24
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14 спасенных жизней и пятеро погибших. Сегодня ночью на Эльбрусе эвакуировали альпинистов, которые оказались заложниками снежной бури
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