Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.30
— Ковид 19 вирусыр япкъырыту республикэм ц1ыху 86 къыщахутащ.
— КъБ-м и школхэм мы гъэм еджак1уэ мини 115-рэ к1уэжынущ.
— Школ к1уэгъуэм ипэ къихуэу гъуэгу шынагъуэншагъэм теухуауэ полицэм и лэжьак1уэхэм профилактикэ лэжьыгъэ ирагъэк1уэк1.
— Пенсионерхэр къызэрагъэгугъуа сом минипщ1ыр сентябрьм и 2м пенсионрехэм я картэчкэхэм иралъхьэнущ.
— Республикэм къыщрахьэл1эж гъавэр махуэ къэс хохъуэ, дегъащ1э мэкъумэш хозяйствэмк1э министерствэм. Нобэрей махуэм ирихьэл1эу
— Мэкъумэш жэрмык1э щэбэт –тхьэмахуэхэм щы1энущ.
— «Бжьыхьэ 2021» гъэлъэгъуэныгъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм августым и 31-м къыщызэ1уахынущ.