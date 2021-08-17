Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.17
— Ди къэралым илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэси 7-м нэс хъухэм ахъшэ етыным УФ-м и Правительствэм иджыри сом мелард 21-м щ1игъу хухихынущ.
— Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм къеблагъэ туристхэм я бжыгъэм хохъуэ.
— Шэджэм район сымаджэщ нэхъыщхьэм и поликлиникэр ремонт ящ1.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 89-рэ къахутащ.
— КъБ-м егъэджэныгъэ 1энат1эм пэрытхэм я август зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
— Къэбэрдей Балъкъэр республикэм и къэралыгъуэм и махуэм и щ1ыхьк1э дунейпсо рекордхэр щагъэув махуэшхуэ 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж щек1уэк1ынущ.

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.17

— КъБ-м коронавирусым земыгъэубгъунымк1э Оперативнэ штабым и зэ1ущ1э нобэ иригъэк1уэк1ащ республикэм и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.17

— Казбек Коков правительствону келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.17

— Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам строительства, благоустройства, ЖКХ, а также подготовки к 100-летию образования КБР

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