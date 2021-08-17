Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.17

— Ди къэралым илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэси 7-м нэс хъухэм ахъшэ етыным УФ-м и Правительствэм иджыри сом мелард 21-м щ1игъу хухихынущ— Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм къеблагъэ туристхэм я бжыгъэм хохъуэ.— Шэджэм район сымаджэщ нэхъыщхьэм и поликлиникэр ремонт ящ1.— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 89-рэ къахутащ.— КъБ-м егъэджэныгъэ 1энат1эм пэрытхэм я август зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.— Къэбэрдей Балъкъэр республикэм и къэралыгъуэм и махуэм и щ1ыхьк1э дунейпсо рекордхэр щагъэув махуэшхуэ 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж щек1уэк1ынущ.