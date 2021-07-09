Радио КБР 15.00 kab – 2021.07.09

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.07.09

— Пандемия болум осалгъа айланганды

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Радио КБР 15.00 rus – 2021.07.09

— В России началась избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента

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Радио КБР 13.00 kab– 2021.07.09

— УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференц зэпыщ1эныгъэк1э урысейпсо зэпеуэ «Большая переменэ»-м хэтхэм я1ущ1ащ

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.07.09

— Казбек Коков Ленин атлы проспектде инвестиция проект бла шагъырейленгенди

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.07.09

— МЧС ведет мониторинг безопасности в местах массового отдыха детей. — В КБР отметили день борьбы с аллергией (М. ШОГЕНОВА). …

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