Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.18
— Коронавирус уз зэрыцIалэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуауэ КъБ-м и Iэтащхьэм унафэ къыдигъэкIащ.
— Медицинэм и лэжьак1уахэм я махуэр щагъэлъап1эм ипэ къихуэу Праламентым мы 1энт1эм щыпэрытхэр щагъэлъэп1ащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 17 къахутащ.
— Илъэс къэс июным и 22-м Хэку зауэшхуэр къыщыхъея фэеплъ махуэм «фэеплъым и шэху уэздыгъэхэр» 1уэхугъуэр ирагъэк1уэк1.
— Зыуэ щыт къэрал экзаменыр нобэ биологиемрэ хамэ къэралыбзэхэмк1э къы1ахащ.
— Урысей кинорежиссер, КъБКъУ-м и попечительскэ Советым хэт Сокуров Александр илъэс 70 зэрыхъум и щIыхькIэ абы и фильмхэр мы махуэхэм Налшык щагъэлъагъуэ.