Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.11
— Казначайствэм и лэжьыгъэм теухуа зэ1ущ1э.
— Урысейм и махуэм ипэ къихуэу нобэ республикэ Парламентым паспорт щат зэ1ущ1э щызэхаблащ.
— Нобэ щ1едзэр «Зори Кавказа 2021» фестивальр. Махуипл1к1э бгылъэ щ1ып1эхэм къыщызыжыхьыф машинэхэм ц1ыхухэр КъБм и району хъуам к1уэнущ.
— Оперативнэ штабым дызэригъащ1эмк1э июньм и 11м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 13 ди республикэм къыщыхагъэк1ащ…
— Урысейм и махуэм теухуа концерт Налшык дэт къэрал киноконцерт гъэлъэгъуап1эм и гупэм деж июным и 12-м щек1уэк1ынущ.
— Атлетикэ псынщ1эмк1э Урысейм и комнаднэ чемпионатым КъБм щыщ спортменым япэ увып1э къыщихьащ.