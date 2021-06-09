Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.09

— КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ УФ-м юстицэмк1э и министыр Чуйченко Константин.— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ. КъБ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, ВГТРК-м и къудамэу КъБ-м щы1эм и оператор нэхъыщхьэу лэжьа Мамхэгъ Аслъэн и ныбжьыр илъэс 75-м иту дунейм ехыжащ.— КъБ-м и Парламентым стол хъурей щек1уэк1ащ 1улъхьэм пэщ1этыным теухуауэ. Зэ1ущ1эр— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 13 къахутащ.— Осетие Ипщэм узыншагъэр хъумэнымк1э и министерствэм сабий гуп КъБ-м къригъэшащ я узыншагъэм к1элъагъэплъыну.— Къэрал лъэпкъ политикэр гъэзэщ1эным теухуа семинар Псыхуабэ щек1уэк1ым хэтщ КъБ-м къыбгъэдэк1хэр.