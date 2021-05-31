Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.31

— Терроризмэм пэщ1эт лъэпкъ комитетым, КъБ-м щы1э оперативнэ штабым фыкъыхуреджэ мы махуэхэм набдзэгубдзаплъэу фыщытыну— Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм теухуа щэнхабзэ 1уэхугъуэхэр КъБ-м щок1уэк1.— Талант ябгъэдэлъу зи узыншагъэм сэкъат и1э ц1ык1ухэм «Добрая среда» зи ф1эщыгъэ мультистудием я гуапэу фрагъэблагъэ.— Ди лъэпкъ литературэм и зыхэублакIуэхэм ящыщ, СССР-м и къэрал саугъэтым и лауреат, тхак1уэ К1эрашэ Тембот и «Шу закъуэ» тхылъыр Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзап1эм къыщыдэк1ащ.— КъБ-м лъакъуэрыгъажэ спортымк1э федерацэм Урысейпсо зэхьэзэхуэм фрегъэблагъэ.— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 14 къахутащ.