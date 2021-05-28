Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.28

— Къэралым и пащхьэ щи1э ф1ыщ1эм папщ1э япэ степеным и орденыр КъБ-м и хэхак1уэ комиссэм и тхьэмадэ Джэш Вячеслав къыхуагъэфэщащ.— КъБ-м республикэ онкологие диспансерым и ухуэныгъэм сом меларди 4,4-рэ тек1уэдэнущ.— «1уащхьэмахуэ» курортым бгы лыжэ лъэхъэнэм июнь мазэми щыпащэну я мурадщ.— Сабий телестудиям фрагъэблагъэ.— Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм теухуа щэнхабзэ 1уэхугъуэхэр КъБ-м щек1уэк1ынущ.— КъБ-м и ц1ыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат, апхуэдэуи «Клевер квартет» гупыр, КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист Бэрбэч Аскер зыхэт концерт дыгъуасэ Бахъсэн къалэ концерт щатащ,