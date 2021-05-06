Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.06
— Ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 21-рэ къыхагъэк1ащ.
— КъБ-м и мэкъумэшыщ1эхэм льготэ зи1э кредитхэр тыншу къахощтэ.
— Сурэтыщ1 П1эт1уващ Феликс и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къызэ1уахащ.
— Тек1уэныгъэшхуэр зэриухрэ илъэс 76-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э щы1эну 1уэхугъуэхэр къигъэнэ1уащ КъБ-м щэнхабзэмк1э и министерствэм.
— СССР-м и къэрал премием и лауреат Васильев Борис и «Пшэплъ даущыншэхэр» тхыгъэм къытращ1ык1а спектаклыр Къэбэрдей къэрал драмтеатрым щагъэлъэгъуэнущ.