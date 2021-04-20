Радио КБР 15.00 kab – 2021.04.20

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек муниципальнэ сыхьэт иригъэк1уэк1ащ лъэпкъ проктхэр республикэм зэрыщагъэзащ1эм теухуауэ— Илъэс дызэрытым и япэ мазищым республикэм Правительствэр зэрылэжьам теухуауэ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.— Апрелым и 20-м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 29 къыхагъэк1ащ.— «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Зэлыкъуэ къуажэм ц1ыху 300 зыщ1эхуэ Щэнхабзэм и унэ щаухуэ.— Хэку Зауэшхуэм теухуауэ «Тек1уэныгъэм и диктант» урысейпсо 1уэхугъуэр апрелым и 29 щы1энущ.