Радио КБР 15.00 kab – 2021.03.31

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек короновирусым республикэм зыщемыгъэубгъуным теухауэ 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э илъэс 65 –м щ1игъуахэм, уз гъэт1ылъ зи1эхэм теухуа щытык1эм зихъуэжакъым, ахэр иджыри унэм щ1эсу лэжьэнухэщ— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 51-рэ къахутащ.— Лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Псыхъурей жылагъуэм спорткомплекс дащ1ыхь.— Тхыдэр джыным епха 1уэхугъуэхэм Республикэ и хабзэухуэ органым щытепсэлъыхьащ. Зэ1ущ1эр— Иджы къуажэ еджак1уэхэри къалащхьэм мык1уэу я школым иджырей технологиехэр щаджыфынущ.