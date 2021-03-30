Радио КБР 15.00 kab – 2021.03.30
— Ди республикэм нобэ щекIуэкI Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 48-рэ къахутащ.
— Жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зи1э и лэжьакIуэ, КъБ-р, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд нобэ и юбилейщ. (Абдокъуэ Лусанэ – Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щIыхь зиIэ и журналист).
— «Демография» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Псыхъурей жылагъуэм дащ1ыхь спортзалым и ухуэныгъэр и к1эм ноблагъэ.
— Школак1уэхэм я Урысейпсо зэщ1эхъееныгъэм Щукин Борис и ц1эк1э щы1э театр Институтым щ1ыгъуу Урысейпсо проект ирегъажьэ.