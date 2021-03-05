Радио КБР 15.00 kab – 2021.03.05
— УФ-м и Правительствэм деж щы1э щ1ыналъэ зыужьыныгъэмк1э комиссэм и зэ1ущ1эм видеоконференсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— «Фэеплъым и жыг хадэ» къэрал зэхуаку 1уэхугъуэм КъБ-рыр хэтынущ.
— Илъэс 77-рэ и пэк1э балъкъэр лъэпкъыр Азие Курыт республикэхэм зэрырашауэ щытам теухуа фэеплъ 1уэхугъуэхэр мы махуэхэм ди республикэм щызэхэтынущ.
— Осетие Ищхъэрэм и Владикавказрэ Краснодар крайм и Туапсе къалэмрэ зэпызыщ1э электромаф1эгу псынщ1э яут1ыпщ.
— Адыгэ тхыбзэм и махуэм хуэгъэза «Адыгэ диктант» Дунейпсо егъэджэныгъэ 1уэхугъуэр мартым и 12-м щы1энущ.