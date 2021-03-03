Радио КБР 15.00 kab – 2021.03.03
— УФ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министр Мурашко Михаил къэралым щыпсэухэр къыхуреджэ маскэхэр иджри зэрахьэну.
— Налшыч дэт езанэ поликлиникэм зэрыщек1уэк1ыр къипщытащ Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ.
— Коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту КъБ-м иджыри ц1ыху 69-рэ къыщахутащ.
— Хамэ-къэрал хьэщ1эщхэм зыгъэпсэхуак1уэхэм папщ1э къыщек1уэк1 «псори хэту» системэр Урысейми къыщагъэсэбэпын ягугъэщ.
— Пенсэ фондым и хъыбархэр.
— Телефонк1э къагъапц1эхэм я бжыгъэр к1уэ пэтми хохъуэ.
— Июньм и 1м щегъэжьауэ Налшыч-Новороссийск маф1эгум лэжьэн щ1идзэнущ.