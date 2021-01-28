Радио КБР 15.00 kab – 2021.01.28

— КъБ-м и унафэщ1ым и стипендиер къэхьыным хуэгъэзэ зэпеуэ йок1уэк1— Коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту КъБ-м иджыри ц1ыху 89-рэ къыщахутащ.— Хабзэ зэрыхъуауэ февралым и езанэ еянэ махуэхэр щ1эныгъэм и тхьэмахуэу ягъэуващ.— Иджырей щ1эныгъэм и зэф1эк1ыр на1уэ щыхъу проект зыбжанэм нобэ щегъэжьауэ Урысейм лэжьэн щыщ1адзэ.— Январым и 29-м сыхьэт 12 м ирихьэл1эу КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ РСФСР-м и къэрал премием и лауреат К1ыщокъуэ Алим и фэеплъ сыным деж пэк1у щек1уэк1ынущ.— Респбуликэм и тхак1уэ пажэхэм я творчествэм ехьэл1ауэ литературэ зэпеуэ щы1энущ.