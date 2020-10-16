Радио КБР 15.00 kab – 2020.10.16

— КъБ-м коронавирус къеуэл1ауэ ц1ыху минрэ 413-м сымаджэщхэм що1эзэ— Нобэ и юбилейр егъэлъап1э КъБ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, филологие щ1эныгъэхэм я доктор, профессор Т1ымыжь Хьэмыщэ.(Хьэвжокъуэ Людмилэ – филологие щIэныгъэхэм я кандидат).— Лъэпкъ театрхэм я ет1уанэ Урысейпсо фестивалым утыку къыщрахьэнущ УФ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Фырэ Руслан игъэува «Уэшх зыщэ» спектаклыр.— КъБ-м и Щ1алэгъуалэ Правительствэ щ1эуэ зэхагъэувэнум хыхьэнухэм я зэпеуэ йок1уэк1.