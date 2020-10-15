Радио КБР 15.00 kab – 2020.10.15

— Республикэм и прокурор Хабаров Николай и унафэк1э зэхагъэк1 сабий творчествэмк1э Академием щеджэ ныбжьыщ1эр щхьэгъубжэм къыщ1ыдэхуам и щхьэусыгъуэр— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ, УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ 1ут1ыж Борис нобэ и юбилейщ. (Хьэмыку Жаннэ – КъБ-м и цIыхубэ артисткэ).— УФ-м щ1ыхь зи1э и артист, Абхъаз республикэм и ц1ыхубэ артист Мысостышхуэ Пщызэбий къызэралъхурэ нобэ илъэс 85-рэ ирокъу.— Тек1уэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э школак1уэ, студентхэм я творческэ лэжьыгъэ нэхъыф1ыр къыщыхах зэпеуэм къыхэжанык1ахэр нобэ ягъэлъэп1ащ.