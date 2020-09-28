Радио КБР 15.00 kab – 2020.09.28

— Сентябрым и 29 урысей псо марафон ек1уэк1ынущ точка роста къэралым и еджап1эхэм къыщызэ1ухынымк1э— Тавричекский Къэрал симфония оркестрым Налшык къалэ гъэмахуэ театрым концертышхуэ щитащ.— Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 42 къахутащ.— Короновирсым республикэм зэрызыщиубгъум теухуауэ Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм и унафэщ1 Пагуэ Жыраслъэнрэ, КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министр Къалэбатэ Рустамрэ пресс конференц ирагъэк1уэк1ащ.