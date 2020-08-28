Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.28
— Щ1ыналъэхэм зегъэужьыным теухуауэ Урысей Правительственнэ комиссэм и зэ1ущ1эм хэтащ КъБм и 1ылщхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Илъэс дызэрытым и япэ 1ыхьэм ялэжьахэр къыщапщтэж зэ1ущ1э, Премьер-министр Мусуков Али и пашэу, транспортымк1э министертсвэм щы1ащ.
— «Гъуэгу шынагъуэншхэр» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгур зэрахьащ.
— 1уащхьэмахуэ к1апсэ гъуэгухэр зэхуащ1ынущ.
— «Кином и жэщ» урысейпсо акцэр пщэдей щы1энущ.
— Удз гъэгъам и фестивальр къоблагъэ.
— Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 22 къахутащ, дегъащ1э оперативнэ штабым