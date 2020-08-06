Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.06

— УФ-м и вице-премьер Трутнев Юрий республикэм и предприятие зыбжанэм я лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.(Къуэщ1ысокъуэ Мухьэмэд – «Строймаш» предприятием и унафэщ1).— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 14 къахутащ.— Щхьэлыкъуэ жылагъуэм щ1ып1эм щыпсэухэр псы зэфэнк1э зыщ1эгъэхьэным теухуа лэжьыгъэ щок1уэк1.— «Мэшыкъуэ 2020» Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ форумым хэтхэр махуищым къриубыдэу ирагъэджэнущ.— Гъэ еджэгъуэщ1эм и пэ къихуэу бынунагъуэшхуэм зыщ1агъэкъуащ.