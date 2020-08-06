Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.06
— УФ-м и вице-премьер Трутнев Юрий республикэм и предприятие зыбжанэм я лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ. (Къуэщ1ысокъуэ Мухьэмэд – «Строймаш» предприятием и унафэщ1).
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 14 къахутащ.
— Щхьэлыкъуэ жылагъуэм щ1ып1эм щыпсэухэр псы зэфэнк1э зыщ1эгъэхьэным теухуа лэжьыгъэ щок1уэк1.
— «Мэшыкъуэ 2020» Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ форумым хэтхэр махуищым къриубыдэу ирагъэджэнущ.
— Гъэ еджэгъуэщ1эм и пэ къихуэу бынунагъуэшхуэм зыщ1агъэкъуащ.