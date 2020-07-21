Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.21

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту ц1ыху 16 къахутащ— Налшык 2024 гъэм ирихьэл1эу спорткомплексышхуэ дащ1ыхьынущ абы хэтынущ метр 75 зи к1ыхьагъ бассейн, хокей джэгуп1эхэр катокхэр.— Пщэдей КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, СССР-м и къэрал премием и лаурает, совет союзым и литературнэ фондым и тхьэмадэу щыта адыгэ классикэ литературэм и лъабжьэр зыгъэт1ылъа К1ыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэщ.— КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министерствэм ц1ыхухэм хъыбар ярегъащ1э 1эщ гъэхъуным теухуауэ мэкъумэш производствэм зыщ1эгъэкъуэным хуэгъэза субсидиехэр зратынухэм я дэфтэрхэр нобэ щегъэжьауэ къызэры1ахынум теухуауэ.