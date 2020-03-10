Радио КБР 15.00 kab – 2020.03.10
— Нобэ архивым щылажьэхэм я махуэщ.
— Ислъам диным и тхыдэмрэ хабзэмрэ теухуа музей КъБ-м къыщызэ1уахынущ.
— Налшык къалэ администрацэм зи псэуп1э егъэф1эк1уэн хуей унагъуэхэм сертификатхэр щыратыжащ.
— Классикэ музыкэм увып1эшхуэ щызубыд композитор Бетховен Людвиг илъэс 250-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э абы и произведениехэр щагъэзащ1э пшыхь мартым и 13-м щы1энущ.
— Тек1уэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъыр хъумэным хуэгъэза зэпеуэ ныбжьыщ1эхэм драгъэк1уэк1.