Радио КБР 15.00 kab – 2020.01.29
— КъБ-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу ар нобэ ди республикэм ягу къыщагъэкIыж. (БищIо Борис – КъБ-м щ1эныгъэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ).
— 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж кIапсэ гъуэгум япэ дыдэу лэжьэн зэрыщ1идзэрэ илъэс 50 зэрыхъур нобэ ягъэлъап1э.
— КъБ-м и цIыхубэ тхакIуэ 1ут1ыж Борис и «Гуащэмыдэ хьэблэ» пьесэм къытращ1ык1а спектаклым и премьерэ Цей Ибрахьим и ц1эр зезыхьэ Адыгэ лъэпкъ театрым пщэдей щагъэлъэгъуэнущ. (ХьэкIэгъогъу Къэсей – спектаклыр зыгъэува режиссер, Адыгэ лъэпкъ театрым и художественнэ унафэщI).