Радио КБР 15.00 kab – 2020.01.27
— 1уащхьэмахуэ лъапэ къегъэлыныгъэ лэжьыгъэхэр щок1уэк1.
— Нобэ январым и 27-р – Ленинград блокадэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ илъэс 76-рэ щрикъу махуэщ.
— Налшык еджак1уэ минрэ 224-м тещ1ыхьа школыщ1эм и ухуэныгъэр и к1эм щынагъэс.
— Гъуэгу хозяйствэмк1э управлением дызэригъащ1эмк1э, 2020 гъэм Дейскэ-Курп Ищхъэрэ гъуэгур ремонт ящ1ынущ.
— КъБ-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмк1э и министерствэм ц1ыхухэм зызэрыхуагъэзам къыхэк1ыу Горнэ-Щхьэлыкъуэ линием тет е 2-нэ троллейбусыр нобэ щыщ1эдзауэ Яныкъуей нэс к1уэуэ щытынущ.