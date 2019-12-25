Радио КБР 15.00 kab — 2019.12.25
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек нобэ Указ зыбжанэм Iэ щIидзащ.
— КъБ-м и Опартивнэ штабымрэ республикэм терроризмым пэщ1этынымк1э комиссэмрэ я зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
— Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, КъБАССР-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Балэ Мухьэдин нобэ къыщалъхуа махуэщ. (Балэ Людмилэ – Кенжэ дэт щэнхабзэмк1э унэм и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— 2019 гъэм ди къэралым и экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ унэт1ыныгъэхэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщ1ахэр щагъэлъап1э пшыхь нобэ щы1энущ. (ДыщэкI Марие – Лашынкъей ц1ыхубзхэм я Советым и унафэщ1).