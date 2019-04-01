Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.08
— Нобэ дзэ комиссариатхэм я лэжьак1уэхэм я махуэщ. (Мэрзей Хьэдис – республикэ дзэ комиссариатым и зы къудамэм и унафэщ1).
— Урысей школак1уэхэм зы жэщ-махуэм нэхъыбэ дыдэу еджэным трагъэк1уэдэну зэманыр Роспортребнадзорым иубзыхуну къыхуагъэлъэгъуэнущ.
— КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор, усак1уэ Хьэ1упэ Джэбрэ1ил «1эгуауэншэ пшыхь» зыф1ища и япэ усэ тхылъым и лъэтеувэ Налшык щек1уэк1ынущ.
— УФСИН-ым и къудамэу КъБ-м щы1эмрэ республикэм щылажьэ Горький Максим и ц1эк1э урыс къэрал драмтеатрымрэ зэдэлэжьэнущ.