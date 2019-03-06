Радио КБР 15.00 kab — 2019.03.06

— Ди республикэм нобэ щек1уэк1 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь, Горькэм и ц1эк1э РСФСР-м и къэрал саугъэтым и лауреат К1ыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну къызэгъэпэщак1уэ комитет зэхагъэуващ.— Щ1ыналъэм илъэс куэд щ1ауэ зыхуей хуамыгъэза псы 1уфэхэр гъэбыдэным и проектхэр гъэхьэзырыным сом мелуани 7 хухахынущ.— Отоларингологиемк1э щ1эныгъэ-клиникэ центру Астрахань щы1эм и 1эщ1агъэл1хэм сымаджэхэм республикэ клиникэ сымаджэщым щеплъынухэщ.