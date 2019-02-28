Радио КБР 15.00 kab — 2019.02.28

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек КъБ-м ц1ыхубэ сурэтыщ1 К1ыщ Мухьэдинрэ Жаклин Моссрэ я1ущ1ащ.— КъБ-м и Парламентым и къэзыбж комиссэм и унафэщ1у ягъэуващ Тхьэгъэлэдж Тимур.— Паллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм епха семинар нобэ къызэ1уах.— КъБ-м и къэрал премием и лауреат, тхыдэ щ1эныгъэхэм я кандидат Къудей Владимир къыдигъэк1а «Адыгские традиции и совеременность» жыхуи1э тхылъым и лъэтеувэ нобэ щы1энущ. (Безыр Ленэ – Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьак1уэ).