Радио КБР 15.00 kab — 2019.02.06
— «Узыншагъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э щ1ыналъэм и демографие щытык1эр егъэф1эк1уэным тещ1ыхьа программэ республикэм щы1эщ.
— Ц1ыхухэм зэуэ 1уэхутхьэбзэ куэд щагъуэт центру КъБ-м щы1эм 2018 гъэм щызэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— «Щ1эныгъэм и тхьэмахуэ» 1уэхугъуэм хиубыдэу хьэрычэт 1уэху щ1эзыдзэнухэм тещ1ыхьа центр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым нобэ къыщызэ1уахащ.
— Мы гъэм япэ Кавказ къэрал зэхуаку экономикэ форум щы1энущ.