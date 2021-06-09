Радио КБР 15.00 bal – 2021.06.09

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.09

— КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ УФ-м юстицэмк1э и министыр Чуйченко Константин.

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Радио КБР 15.00 rus – 2021.06.09

— Оперативный штаб в КБР напоминает о необходимости соблюдения мер антиковидной профилактики (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.06.09

— Къэрал лъэпкъ политикэр гъэзэщ1эным теухуа семинар Псыхуабэ щек1уэк1ым хэтщ КъБ-м къыбгъэдэк1хэр.

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Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.06.09

— Республиканы башчысы Казбек Коков РФ-ны туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссиясыны жыйылыууна къатышханды.

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