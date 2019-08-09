Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.09

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Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.09

— Республикэм щ1эныгъэм, творчествэм епхауэ щылажьэ ц1ыхухэр СССР-м и ц1ыхубэ артист Темыркъан Юрий щыхуэзэ зэ1ущ1э щы1ащ

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Радио КБР 18.00 rus – 2019.08.09

— В Нальчике откроется Центр компетенций по формированию комфортной городской среды

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.09

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э к1уэк1уэ Казбек сабий стадионым щыхьэщ1ащ урысейм физическэ щэнхабзэм и махуэм ипэ къихуэу

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