Радио КБР 13.20 rus – 2021.10.15

— В России стартовала перепись населения 2021г.— К 40-летнему юбилею Кабардино-Балкарский Государственный Аграрный Университет приурочил международную научно-практическую конференцию, посвятив её 80-летию первого Президента КБРВ.М. Кокова. (АСЛАН АПАЖЕВ – ректор КБГАУ).— Качественные дороги, освещённые тротуары, детские площадки- завершается благоустройство города Чегема. (ТИМУР ПСУНОКОВ – Заместитель главы администрации Чегемского района).— В Нальчике будут соревноваться в боевых искусствах. (АЛИМ КУДАЕВ – Президент региональной федерации кикбоксинга, судья международного класса).