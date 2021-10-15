Радио КБР 13.20 rus – 2021.10.15
— В России стартовала перепись населения 2021г.
— К 40-летнему юбилею Кабардино-Балкарский Государственный Аграрный Университет приурочил международную научно-практическую конференцию, посвятив её 80-летию первого Президента КБР
В.М. Кокова. (АСЛАН АПАЖЕВ – ректор КБГАУ).
— Качественные дороги, освещённые тротуары, детские площадки- завершается благоустройство города Чегема. (ТИМУР ПСУНОКОВ – Заместитель главы администрации Чегемского района).
— В Нальчике будут соревноваться в боевых искусствах. (АЛИМ КУДАЕВ – Президент региональной федерации кикбоксинга, судья международного класса).