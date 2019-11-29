Радио КБР 13.00 rus — 2019.11.29

— Сегодня Президент России проведет в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, а также встретится с Главой КБР Казбеком Коковым.— Парламент КБР набирает молодежную палату.— В КБГУ завершается региональный образовательный форум «Медиабезопасность молодежи КБР. Противодействие деструктивным явлениям в молодежной среде».(Руководитель пресс-службы КБГУ:М.Сенич.)-Сегодня в КБР вспоминают Али Шогенцукова. (Заведующая Мемориальным музеем А.Шогенцукова: М.Шакова.)— В Нальчике пройдет Чемпионат России по тхэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.