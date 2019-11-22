Радио КБР 13.00 rus — 2019.11.22
— В Нальчике продолжаются активные дорожные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». (Х. Бежанов .).
— В Доме правительства КБР говорили о задолженности за электроэнергию.( А. Макуашев.).
— В Кабардино-Балкарии проходит акция «День без турникетов».
— КБР представит свою продукцию на форуме SIFT-2019.
— В Нальчике завершается театральный фестиваль «Южная сцена» .
-В КБР завершается антикоррупционная акция «Сообщи, где торгуют смертью».(А.Моторова.).