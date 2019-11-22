Радио КБР 13.00 rus — 2019.11.22

— В Нальчике продолжаются активные дорожные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».(Х. Бежанов .).— В Доме правительства КБР говорили о задолженности за электроэнергию.( А. Макуашев.).— В Кабардино-Балкарии проходит акция «День без турникетов».— КБР представит свою продукцию на форуме SIFT-2019.— В Нальчике завершается театральный фестиваль «Южная сцена» .-В КБР завершается антикоррупционная акция «Сообщи, где торгуют смертью».(А.Моторова.).