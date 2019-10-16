Радио КБР 13.00 rus — 2019.10.16

— Алий Мусуков назначен председателем правительства КБР.( Председатель фракции «КПРФ» в Парламенте КБР :Б.Паштов.)— Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход строительства Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в Нальчике.— В КБР выбирают «народного участкового».(Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по КБРР.Керефов.)— В КБР поступила вакцина от гриппа (Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБРМ.Хацукова).