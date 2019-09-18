Радио КБР 13.00 rus — 2019.09.18
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Радио КБР 13.00 kab — 2019.09.18
— Ди республикэм нобэ щек1уэк1 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
Радио КБР 13.00 bal — 2019.09.18
— Чегем шахарда терроримге къажау режим кетерилгенди.
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