Радио КБР 13.00 rus — 2019.09.12

— Правительство РФ подготовило проект о предоставлении КБР межбюджетного трансферта на завершение ремонта Нацмузея.— Болгария и КБР планируют наладить сотрудничество по обучению специалистов турсервиса. (ЗАПИСЬ: А.Сумаев, заместитель министра курортов и туризма КБР).— Заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Карданов принял участие в совещании по вопросам проведения юбилейного Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.— Первая научно-практическая конференция «Дипломаты будущего» продолжается сегодня в КБГУ. (ЗАПИСЬ: Х.Сохроков, член совета по вопросам межнациональных отношений при президенте РФ).