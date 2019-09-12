Радио КБР 13.00 rus — 2019.09.12
— Правительство РФ подготовило проект о предоставлении КБР межбюджетного трансферта на завершение ремонта Нацмузея.
— Болгария и КБР планируют наладить сотрудничество по обучению специалистов турсервиса. (ЗАПИСЬ: А.Сумаев, заместитель министра курортов и туризма КБР).
— Заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Карданов принял участие в совещании по вопросам проведения юбилейного Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.
— Первая научно-практическая конференция «Дипломаты будущего» продолжается сегодня в КБГУ. (ЗАПИСЬ: Х.Сохроков, член совета по вопросам межнациональных отношений при президенте РФ).