Радио КБР 13.00 rus — 2019.07.19

— В Нальчике улучшили водоснабжение поселка Кенже.— В КБР патрулируются водоемы. (Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР: К. Беров.)производстве.— Сегодня на территории КБР проходят Массовые проверки пассажирского транспорта. (Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР Д. Тебердиева).— В КБР проходит второй этап реализации образовательного проекта «Школа безопасности» (Руководитель проекта «Школа безопасности» КБР :Т. Мокаев.).