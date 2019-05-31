Радио КБР 13.00 rus — 2019.05.31
— Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков в том числе и в КБР .(Начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Д.Дубынин.)
— Ночь предопределения наступит сегодня . (Заместитель председателя ДУМ КБР А.Сижажев.)
— Сегодня в Нальчике стартует Межрегиональная молодежная медиаэкспедиция по городам воинской славы Кавказа «В дружбе народов – наши победы» (Заместитель министра по вопросам национальных отношений республики Северная Осетия Алания А. Чернышков.)
— Завтра в Международный День защиты детей, в Нальчике состоятся праздничные мероприятия.
— В Нальчике откроется выставка-конкурс детских рисунков.
-Мария Ласицкене успешно стартовала в летнем сезоне.